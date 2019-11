Classifica Girone E Champions League: il Napoli si qualifica se...

Ecco cosa serve al Napoli, inserito nel Girone E, per qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Dopo 3 partite, il guida il Girone E di . Ruolino fin qui ottimo quello degli azzurri, inseriti in un raggruppamento che include anche , e .

Gli azzurri, grazie ai successi ottenuti contro i Reds e in e con lo 0-0 in , comandano la classifica del proprio girone: il Napoli è primo davanti al Liverpool con 7 punti, seguito dai campioni d'Europa in carica a quota 6, dal Salisburgo a 3 e dal Genk ultimo ad 1.

Grazie ai 4 punti di vantaggio sulla terza (il Salisburgo) e con lo scontro diretto in programma martedì al San Paolo, il Napoli può qualificarsi agli ottavi di Champions League con ben 2 giornate d'anticipo.

Cosa serve ai partenopei per passare il turno? Battendo gli austriaci, il Napoli staccherebbe il 'pass' per la fase successiva del torneo a patto che contemporaneamente il Genk non vinca contro il Liverpool, in quanto accumulerebbe un vantaggio di 7 punti sul terzo posto con soli 6 ancora a disposizione.

PT V P S GF GS DR 1. Napoli 7 2 1 0 5 2 +3 2. Liverpool 6 2 0 1 8 6 +2 3. Salisburgo 3 1 0 2 11 9 +2 4. Genk 1 0 1 2 3 10 -7

IL NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...