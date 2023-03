Cinque mesi con soli due marcatori: Getafe attaccato a Ünal e Mayoral

Da ottobre ha visto in rete solamente due giocatori: il bomber turco è secondo in classifica marcatori, ma il Getafe lotta per non retrocedere.

Il Getafe non è certo una delle squadre con una grande varietà di marcatori. Nel corso del 2022/2023, infatti, la formazione di Madrid basa le sue fortune, soprattutto negli ultimi mesi, sui due attaccanti principali a disposizione di mister Quique Sanchez Flores, attulamente in piena lotta per mantenere la categoria e giocare nella Liga anche il prossimo anno.

Il 25enne turco Enes Ünal è il principale attaccante del Getafe, tra i migliori marcatori della Liga: sono già 12 infatti le reti segnate dal numero 10 di Sanchez Flores in questa stagione, che lo rendono secondo dietro al solo Lewandowski. La situazione di classifica dei due bomber è però ben diversa, all'opposto.

Se il Barcellona segna anche senza Lewandowski, il Getafe si affida al turco per la metà delle sue realizzazioni: 12 su 25 reti in stagione, praticamente la metà, sono goal del suo bomber numero uno.

Per il resto il Getafe ha potuto contare su Borja Mayoral, ex attaccante della Roma e secondo marcatore. Il problema della squadra di Flores è proprio questo: se le due punte non vanno in rete le soluzioni sono poche, riflesse nel resto dei giocatori andati in rete fin qui.

Nelle ultime 15 partite di Liga non ci sono state eccezioni alla regola Ünal-Mayoral, con i goal dei compagni, comunque ridotti, arrivati nella prima parte del campionato.

Dal 18 ottobre, quando Munir ha segnato la sua unica rete nel 2022/2023 in maglia Getafe, la squadra non ha trovato soluzioni con altri giocatori, ottenendo però un buon numero di punti, dimenticando un avvio a dir poco deludente con cinque sconfitte nelle prime otto giornate.

Un delicato equilibrio per il Getafe, costretto a stare attaccato alle giornate top o flop di Mayoral e soprattutto Ünal. Un duo che potrebbe non bastare nell'ambito della salvezza, visto il rilancio di Valencia e Cadiz.

Ancora due mesi prima di tirare le somme, ma di certo nel 2023/2024 il Getafe cercherà nel lungo periodo soluzioni molteplici per trovare la via del goal e dei tre punti, senza essere costretta a sperare solamente in due giocatori.