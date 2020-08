Chievo-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Chievo-Empoli per il turno preliminare dei playoff di Serie B, chi vince sfiderà lo Spezia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CHIEVO-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: martedì 4 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

Playoff di Serie B acciuffati all'ultimo respiro per Chievo ed Empoli, adesso contro in una sfida ad eliminazione diretta valida per il turno preliminare.

Clivensi che hanno chiuso la regular season al sesto posto in classifica, grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro il ; Empoli invece settimo, con 3 punti vitali conquistati sul campo del nell'ultima giornata di Serie B.

Tutto su Chievo-Empoli: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO CHIEVO-EMPOLI

Chievo-Empoli si gioca martedì 4 agosto 2020 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di : calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

La partita tra Chievo ed Empoli sarà disponibile su DAZN, al sito www.dazn.com/it. DAZN, detiene i diritti di trasmissione in esclusiva del campionato di Serie B. Da stabilire se il match andrà in onda anche in su DAZN1, canale 209 del decoder di Sky.

Come detto, sarà possibile vedere Chievo-Empoli in diretta su DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento tramite il portale di DAZN, dove poter poi godersi la partita. In alternativa, la si potrà guardare scaricando l'app su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox.

Un altro modo cpnsiste nel collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Chievo-Empoli sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: introduzione alla partita, formazioni e azioni salienti dell'incrocio playoff.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter , Djorjevic, Vignato. All. Aglietti.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami. All. Marino.