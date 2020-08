Chievo-Empoli in diretta LIVE!

Primo quarto di finale dei Play Off di Serie B: il Chievo, sesto in classifica, sfida l'Empoli, che ha chiuso un gradino sotto al settimo posto.

CHIEVO-EMPOLI 0-0

MARCATORI: -

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Segre, Esposito (81' Zuelli), Obi (73' Di Noia); Vignato, Djordjevic, Garritano.

Altre squadre

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Antonelli (67' Pinna); Bandinelli, Henderson, Ricci (68' Frattesi); Ciciretti, La Mantia, Bajrami (67' Mancuso).

IL RACCONTO LIVE DI CHIEVO-EMPOLI

88' - PARA SEMPER! Ciciretti incrocia forte alla destra del portiere, che devia in tuffo ed evita il goal con l'aiuto del palo.

87' - CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Mancuso viene steso dall'intervento di Zuelli in area di rigore. L'arbitro indica il dischetto.

81' - Altro cambio nel : entra Zuelli al posto di Esposito.

73' - Sostituzione in casa Chievo: entra Di Noia al posto di Obi.

68' - Altro cambio nell' : dentro Frattesi al posto di Ricci.

67' - Doppio cambio nell'Empoli: entrano Pinna al posto di Antonelli e Mancuso al posto di Bajrami.

56' - PARA BRIGNOLI! Djordjevic va dal dischetto e incrocia un sinistro non troppo angolato, Brignoli respinge con un grande intervento. Si resta sullo 0-0.

55' - CALCIO DI RIGORE PER IL CHIEVO! Renzetti va sul fondo e crossa al centro, Ricci interviene in scivolata e tocca sulla linea con il braccio largo. L'arbitro rivede l'azione al monitor e assegna il calcio di rigore.

46' - INIZIO SECONDO TEMPO! Nessun cambio nelle due formazioni, si riparte con gli stessi uomini.

46' - FINE PRIMO TEMPO! Prima frazione di gioco molto equilibrata tra due squadre prudenti e poco propositive. La più grande palla-goal capita sul destro di Ricci, che si divora il vantaggio tutto solo davanti al portiere. Con il passare dei minuti i padroni di casa rispondono con un paio di buone occasioni.

40' - Ammonito Henderson: primo giallo del match per il centrocampista della squadra ospite, che entra duramente in ritardo.

16' - PALLA-GOAL PER L'EMPOLI! Grande sponda di testa di La Mantia per Ricci, che spreca un calcio di rigore in movimento calciando su Semper.

1'- Tutto pronto al Bentegodi, si parte.

Le formazioni ufficiali di Chievo-Empoli:

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Vignato, Djordjevic, Garritano.

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Antonelli; Bandinelli, Henderson, Ricci; Ciciretti, La Mantia, Bajrami.

Primo play off di Serie B tra Chievo ed Empoli, rispettivamente sesta e settima in classifica nella 'regular season'. Due risultati utili su tre in favore dei veneti, mentre gli uomini di Marino devono solo vincere per continuare la scalata verso la promozione.

Questa sera si decide in gara secca al Bentegodi la sfidante dello , che è già approdato alla semifinale del playoff dopo aver centrato il terzo posto.