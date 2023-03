Sollievo Juventus: nessuna lesione per Chiesa e Di Maria, di basso grado per Alex Sandro

La Juventus ha reso noti gli esiti degli esami ai quali si sono sottoposti Chiesa, Di Maria ed Alex Sandro. Lesione di basso grado per il brasiliano.

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami ai quali sono stati sottoposti nella giornata di venerdì Federico Chiesa, Angel Di Maria ed Alex Sandro, non hanno infatti evidenziato infortuni di importante entità.

Il tre giocatori sono usciti malconci dalla sfida valida per l’andata degli ottavi di Europa League che si è giocata giovedì sera a Torino contro il Friburgo.

Nell’occasione, Federico Chiesa aveva riportato un problema al ginocchio destro (entrato al 67’ si era fermato dopo uno scatto ed era rimasto in campo giocando praticamente da fermo poiché i erano terminati i cambi), mentre Di Maria si è ritrovato alle prese con una noia muscolare ed Alex Sandro è stato costretto a lasciare il campo già al 23’ del primo tempo.

Ebbene, come riportato dallo stesso club bianconero, sia per Chiesa che per Di Maria, sono escluse lesioni.

“Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.

Lesione muscolare invece per Alex Sandro, ma di basso grado.

“Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le nazionali”.

La Juventus non ha comunicato i tempi di recupero per i tre giocatori, ma la sensazione è quella che Di Maria sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato con la Sampdoria in programma domenica 12 marzo, che Chiesa possa essere pronto per la Samp o al più tardi per il ritorno degli ottavi di Europa League che si giocheranno a Friburgo il successivo giovedì 16 marzo, mentre Alex Sandro rientrerà dopo la sosta.