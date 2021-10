Chiellini trasforma l'Italia: Mancini non può fare a meno di lui

Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale, entra nel secondo tempo e cambia il volto dell'Italia: a 37 anni è ancora fondamentale per l'Italia.

Forse Roberto Mancini avrà rimpianto la scelta di lasciarlo fuori dall'inizio. Sì, perché nonostante l'inferiorità numerica l'Italia ha cambiato volto nel secondo tempo contro la Spagna e lo ha fa grazie all'ingresso di Giorgio Chiellini. Nonostante i 37 anni suonati, il difensore della Juventus ha dimostrato ancora una volta di essere imprescindibile per questa Nazionale.

Grazie al giusto mix tra personalità, esperienza e aggressività, Chiellini ha guidato ancora una volta i compagni nella ripresa. E se nel primo tempo la Spagna era riuscita a rendersi pericolosa in diverse occasioni, oltre alle due reti firmate da Ferran Torres, nella ripresa le 'Furie Rosse' hanno gestito la palla - sfruttando la superiorità numerica -, senza però creare opportunità da goal con la stessa facilità dei primi 45 minuti.

Sotto di due reti e in inferiorità numerica per l'espulsione di Bonucci, grazie al suo carisma Chiellini è riuscito a scuotere i compagni nel tentativo di trovare una reazione che è arrivata ma che non ha portato alla rimonta.

La scelta del commissario tecnico Roberto Mancini di gestire le forze fisiche di Chiellini in vista del doppio impegno non ha pagato. L'Italia ha dimostrato ancora una volta di soffrire l'assenza del classe 1984 dal punto di vista caratteriale e tecnico, con una difesa apparsa troppo fragile e vulnerabile. La coppia formata da Bonucci e Bastoni non è riuscita a reggere l'urto dell'attacco della Spagna con Oyarzabal e Sarabia sugli esterni a creare scompiglio e Ferran Torres libero di muoversi al centro come 'falso nueve' e lesto ad approfittare delle chance create dai compagni.

Bisogna essere orgogliosi per il percorso fatto e trarre insegnamento da questa partita per iniziarne uno ancora più bello! Forza Azzurri!!! 💙#NationsLeague #ItaliaSpagna pic.twitter.com/BypPwG7iA0 — Giorgio Chiellini (@chiellini) October 6, 2021



Le due reti subite nei primi 45 minuti e l'espulsione di Bonucci hanno costretto Mancini a cambiare i piani e mandare in campo Chiellini. Una scelta che ha pagato, con la formazione di Luis Enrique che non è più riuscita a rendersi pericolosa se non con la conclusione di Marcos Alonso respinta da Donnarumma.

Nonostante i 37 anni, Chiellini si conferma una pedina fondamentale dell'Italia campione d'Europa sotto l'aspetto tecnico-tattico e caratteriale. Il numero 3 ha suonato la carica ed è riuscito a guidare i suoi in una serata storta che poteva trasformarsi in una vera e proprio débacle.

Ci ha pensato ancora una volta Giorgio a serrare i ranghi e da capitano vero dirigere la difesa fino al triplice fischio di Kuipers. All'alba dei 34 anni, il difensore della Juventus rappresenta ancora una certezza di cui l'Italia non può fare a meno. E chissà che - visto il risultato e il corso degli eventi durante il match - Mancini non abbia qualche rimpianto dopo ieri sera sulla scelta di aver rinunciato a lui dal primo minuto...