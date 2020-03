'Chicharito' contro Amazon: "Account bloccato per la terza volta"

I giorni che il mondo sta vivendo non li dimenticheremo a lungo: il Coronavirus non è ancora stato sconfitto e l'impressione è che servirà diverso tempo prima di tornare alla nostra routine quotidiana.

Una situazione d'emergenza che ha costretto la nota piattaforma di acquisti online Amazon a modificare la gerarchia delle priorità negli ordini ricevuti, dando precedenza alla spedizione di beni di prima necessità: un problema per Javier Hernandez, noto a tutti come il 'Chicharito'.

L'attaccante in forza al Los Angeles Galaxy si è lamentato su Twitter per il servizio del sito e per il blocco del suo account che quindi gli impedirà di effettuare nuovi ordini.

My amazon account has been blocked now for a week during this crisis. This is the 3rd time my account has been blocked. No one seems to be able to help over the phone and the service i have been receiving is not helpful. @amazon