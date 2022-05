Chi si qualifica in Conference League? Fiorentina o Atalanta, le combinazioni

Il campionato di Serie A 2021-2022 ha emesso un altro verdetto importante: la Roma sarà una delle due squadre che rappresenterà il calcio italiano nella prossima Europa League.

Al di là di quale sarà il risultato della finale di Conference League che vedrà proprio i giallorossi opposti al Feyenoord, la compagine capitolina si è già assicurata la qualificazione grazie alla vittoria ottenuta nel 38° turno sul campo del Torino.

Battendo i granata, la squadra guidata da José Mourinho si è portata a quota 63 in classifica, il che vuol dire che è ormai irraggiungibile sia per Fiorentina che per Atalanta. I gigliati e gli orobici, quando mancano 90’ al termine dei rispettivi campionati, pagano infatti un ritardo di quattro lunghezze dai giallorossi.

In ottica Europa League i giochi sono quindi fatti: a staccare i due pass a disposizione sono state la Lazio e appunto la Roma.

Resta dunque da stabilire solo quale sarà la squadra italiana che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima Conference League 2022-2023.

FIORENTINA O ATALANTA

A contendersi l’ultimo pass europeo messo in palio dal campionato di Serie A 2021-2022 saranno Fiorentina ed Atalanta.

Le due squadre sono infatti appaiate a quota 59 dopo trentasette turni e sono irraggiungibili per le inseguitrici.

L’ultima giornata di campionato stabilirà quindi se i viola potranno festeggiare il ritorno in una competizione europea dopo sei anni di attesa, o se saranno gli orobici a partecipare per la prima volta alla Conference League.

I CALENDARI DELLE DUE SQUADRE

Sia Fiorentina che Atalanta potranno giocarsi in casa le rispettive chance di qualificarsi per la Conference League.

Entrambe scenderanno in campo alle ore 20,45 di sabato 21 maggio e quindi per le due gare, essendoci un obiettivo in comune in palio, si è optato per il principio della contemporaneità.

La Fiorentina ospiterà la Juventus, mentre l’Atalanta dovrà vedersela con l’Empoli.

FIORENTINA-JUVENTUS

ATALANTA-EMPOLI

LE POSSIBILI COMBINAZIONI

La Fiorentina (sulla carta) non è favorita dal calendario, ma è comunque padrona del proprio destino, a differenza dell’Atalanta.

In caso di successo contro la Juventus infatti, i viola sarebbero certi della qualificazione, indipendentemente dal risultato dei nerazzurri.

La Fiorentina infatti può contare sul vantaggio negli scontri diretti.

LA FIORENTINA VA IN CONFERENCE LEAGUE SE:

Vince contro la Juventus

Pareggia contro la Juventus e l’Atalanta non batte l’Empoli

Perde contro la Juventus e l’Atalanta perde contro l’Empoli

L’ATALANTA VA IN CONFERENCE LEAGUE SE:

Vince contro l’Empoli e la Fiorentina non batte la Juventus

Pareggia contro l’Empoli e la Fiorentina perde contro la Juventus