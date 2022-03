Chi passa ai quarti di Champions League 2022? Le squadre qualificate

Ottavi di Champions League arrivati ai match di ritorno. Sedici squadre stanno per conoscere il proprio destino: otto squadre andranno ai quarti di finale del torneo, otto chiuderanno il proprio cammino europeo. Il 18 marzo è previsto il sorteggio per definire la nuova fase con i club rimanenti.

Il Chelsea Campione in carica, il Manchester City e il Liverpool sono le squadre che nel match d'andata hanno ottenuto un successo che le porta più vicine ai quarti. Grande indecisione invece per altri quattro incontri, tutti terminati in parità ed aperti ad ogni possibilità di qualificazione. Successo di misura del PSG sul Real.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI CHAMPIONS 2022

Inter/Liverpool

Bayern Monaco/Salisburgo

Villarreal/Juventus

Chelsea/Lille

Benfica/Ajax

Manchester City/Sporting Lisbona

PSG/Real Madrid

Manchester United/Atletico Madrid

QUARTI DI CHAMPIONS: LE DATE

Gli incontri sono previsti ad aprile, due per ogni giorno di gare. Le sfide d'andata verranno divise tra 5 e 6 aprile, mentre il 12 e il 13 sono previste quelle di ritorno. Due per giorno.

Il 13 saranno ufficializzate anche le due semifinali, considerando che il sorteggio del 18 marzo definirà non solo i quarti, ma anche il tabellone del turno successivo ad eliminazione diretta.