Chi è Mady Camara, il centrocampista sul quale è pronta a puntare la Roma

Nel mirino della Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum, il centrocampista guineano ha impressionato in tanti nel corso dell’esperienza all’Olympiacos.

La Roma si è rituffata sul mercato. L’infortunio occorso a Georginio Wijnaldum ha infatti costretto il club giallorosso a mettersi alla ricerca di un altro elemento che possa andare ad infoltire il reparto di centrocampo.

Diversi sono stati i nomi accostati ai capitolini negli ultimi giorni, ma tra tutti ce ne è uno che sembra aver scalato le gerarchie nelle preferenze di Tiago Pinto e degli uomini mercato della società: Mady Camara.

Si tratta in realtà di un nome già noto a molti appassionati italiani. Nel corso degli ultimi anni infatti, spesso si è parlato del suo profilo in ottica di altre squadre di Serie A. In passato è stato dato nel mirino della Fiorentina, del Milan, del Napoli e più recentemente in quelli del Torino e del Monza.

Sulle qualità del centrocampista guineano sono in molti a scommettere ed ora il suo approdo in Italia sembra realmente più vicino che mai.

CHI E’ CAMARA

Nato a Matam il 28 febbraio 1997, è cresciuto calcisticamente nel Kaloum Star e nel Santoba, ma è in Francia che ha completato il suo percorso. Nel 2016 è infatti approdato all’Ajaccio, club con il quale ha esordito nel 2017, in un match di Coppa di Francia contro il Monaco, a livello professionistico. Di lì in poi un anno e mezzo da ottimo protagonista in Ligue 2, prima del trasferimento all’Olympiacos nel 2018.

Proprio in Grecia si è imposto ad ottimi livelli, diventando prima un titolare inamovibile del centrocampo della compagine del Pireo, e poi uno degli uomini più ambiti in ambito di calciomercato. Camara infatti, ha mostrato cose egregie nel campionato ellenico, ma è stato soprattutto grazie alle sue prestazioni in Champions League ed Europa League che ha attirato l’attenzione di molti.

Nazionale guineano dal 2018 (21 le sue presenze con la rappresentativa degli ‘Elefanti Nazionali’, condite da un goal), ha sin qui giocato ben 181 partite con la maglia dell’Olympiacos, segnando 19 reti complessive.

A 25 anni è ormai considerato da tempo pronto per il passo successivo. Raggiunta la completa maturazione calcistica, è un elemento che potrebbe ben figurare in tutti i migliori campionati europei.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di un grande fisico (182 cm di altezza per 75 kg), Camara è un centrocampista completo, capace di garantire al reparto tanta quantità, ma anche qualità.

Destro naturale, è soprattutto un giocatore di contenimento che può perfettamente districarsi tanto in una mediana a due, quanto in un centrocampo a tre.

Sarebbe però sbagliato considerarlo solo un elemento adatto soprattutto a recuperare palloni. Grazie ed una buona velocità di base e ad un’ottima progressione, è abile anche negli inserimenti. Una spiccata personalità, l’ottimo bagaglio di esperienza ed un destro educato, lo portano anche a prendersi spesso la responsabilità di dare il via all’azione.

A tutto ciò va aggiunta una peculiarità: nonostante sia un giocatore che fa della forza fisica una delle sue armi migliori, non è un ‘collezionista’ di cartellini. Nel corso della sua esperienza all’Olympiakos ha infatti rimediato un solo rosso.

LA TRATTATIVA TRA ROMA ED OLYMPIACOS

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, non solo la Roma ha già avviato una trattativa con l’Olympiacos, ma è anche pronta a chiudere in tempi rapidi.

L’operazione sarebbe stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.