Chelsea-Manchester City: diretta streaming gratis

Dopo la delusione dell'eliminazione in FA Cup contro il Manchester United, il Chelsea affronta i cugini del City in finale di Coppa di Lega. Per Sarri doppia occasione di riscatto, considerando la brutta sconfitta subita in campionato qualche settimana fa contro Guardiola.

Il Manchester City ha vinto tre delle ultime cinque edizioni della competizione, mentre il Chelsea e il Manchester United hanno conquistato le altre due. Nella scorsa stagione i Citizens hanno superato l'Arsenal agevolmente con il risultato di 3-0.

CHELSEA-MANCHESTER CITY DIRETTA STREAMING

La finale di Coppa di Lega tra Chelsea e Manchester City sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, che si è assicurata i diritti per la competizione inglese.

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming Chelsea-Manchester City e tutti gli altri eventi trasmessi anche su due dispositivi in contemporanea. Dopo il primo mese, gli utenti proseguiranno ad usufruire di DAZN al costo di 9.99 euro mensili. L'abbonamento potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza ulteriori costi aggiuntivi.

CHELSEA-MANCHESTER CITY DATA E ORARIO

Chelsea-Manchester City è prevista allo Stadio Wembley di Londra, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 17:30. Si assegna la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese.