Chelsea-Liverpool 0-0: Klopp salvato dal VAR, primo punto per Saltor

Pareggio senza reti a Stamford Bridge nel mercoledì di Premier tra Chelsea e Liverpool. Annullati alla squadra di Saltor i goal di James e Havertz.

Esordio con un punto per Bruno Saltor sulla panchina del Chelsea. I Blues, alla prima in Premier League dopo l'esonero di Potter e la nomina dello spagnolo come allenatore ad interim, pareggiano 0-0 contro il Liverpool nel recupero dell'8ª giornata di campionato che era stata rinviata per la morte della Regina Elisabetta.

Saltor schiera il Chelsea con il 3-4-2-1 'potteriano', con Koulibaly al centro della difesa e Kovacic sulla linea dei trequartisti. Klopp opta per un leggero turnover lasciando inizialmente a riposo Alexander-Arnold, Robertson e Salah e schierando Matip nella linea dei difensori.

Il Chelsea ha voglia di rivalsa e si vede. Nonostante il possesso palla premi i Reds, sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi. I Blues trovano anche due reti, entrambe però annullate con l'aiuto del VAR: al 26' a James per fuorigioco e al 50' ad Havertz per un fallo di mano.

Esce indenne da Stamford Bridge il Liverpool, che torna a muovere la classifica dopo due ko di fila (tre se si conta quello contro il Real in Champions) ma che resta a -7 dalla zona Champions. Ancora più indietro il Chelsea, ancora undicesimo in classifica, al quale resta il quarto di Champions League contro il Real Madrid per provare a salvare una stagione più che movimentata.

CHELSEA-LIVERPOOL, IL TABELLINO

CHELSEA-LIVERPOOL 0-0

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Fernandez, Kanté (69' Gallagher), Chilwell (78' Mudryk); Havertz, Kovacic; Joao Felix (85' Sterling). All. Saltor.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas (65' Robertson); Jones (79' Milner), Fabinho, Henderson; Diogo Jota, Nunez (79' Gakpo), Firmino (65' Salah). All. Klopp.

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Matip (L), Tsimikas (L), Jones (L), Kovacic (C), Fabinho (L)

Espulsi: -