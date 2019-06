Chelsea, idea Rangnick per la panchina: può liberare Sarri

Il Chelsea continua la caccia al sostituto di Maurizio Sarri, sempre più verso la Juventus: l'ultima idea è Ralf Rangnick, ex tecnico del Lipsia.

Il matrimonio tra la e Maurizio Sarri è pronto a essere celebrato, ma prima il deve liberarlo e trovare un sostituto. Dalla giunge un nome nuvo per la panchina dei 'Blues': Ralf Rangnick.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in streaming su DAZN

Secondo la 'Bild', l'ex allenatore del sarebbe uno dei candidati alla panchina del club londinese. Le trattative non sono ancora partite, ma il nome del tecnico sarebbe sulla lista della dirigenza.

Rangnick ha allenato i 'Roten Bullen' nell'ultima stagione dopo essere stato direttore sportivo negli anni precedenti. L'estate scorsa è tornato in panchina in attesa di Nagelsmann, annunciato nel giugno 2018 in arrivo a Lipsia dalla stagione 2019/20.

L'ex allenatore tra le altre di e ha guidato la squadra al terzo posto in e alla finale di Coppa di Germania, prima di farsi da parte e diventare ufficialmente responsabile del settore calcio di Red Bull soltanto 9 giorni fa.

Un passaggio in Premier League potrebbe però tentarlo: a 60 anni sarebbe il passo più importante della sua carriera. Alcune voci suggerivano che fosse anche un obiettivo del , prima della conferma di Kovac.

Anche la Juventus osserva la situazione con attenzione. In si parla di trattative già iniziate tra il Chelsea e Frank Lampard, in questa stagione al . Ora spunta un altro nome. I bianconeri attendono.