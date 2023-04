Il Brighton di De Zerbi vince a Stamford Bridge. E la crisi del Chelsea continua

In Premier League il Brighton vince per la prima volta in casa del Chelsea: per De Zerbi decisivi Welbeck e Enciso dopo il goal di Gallagher.

Prima storica volta per il Brighton in Premier League. Grazie al lavoro di Roberto De Zerbi.

Nella 31ª giornata del massimo campionato inglese, la squadra del tecnico ex Sassuolo porta via il bottino pieno contro il Chelsea a Stamford Bridge: alla rete iniziale di Gallagher (13') per i padroni di casa, hanno risposto prima Welbeck (42') poi Enciso (69').

Nei 118 anni di storia del club, il Chelsea non aveva mai perso una partita di campionato in casa contro il Brighton. De Zerbi ha rotto la maledizione, dopo che aveva vinto anche il match dell'andata per 4-1 contro la squadra allora allenata da Potter, suo predecessore, trovando la prima vittoria in Premier League.

Stavolta sulla panchina dei 'Blues' c'era Lampard, ma il risultato non è cambiato: nonostante lo svantaggio iniziale, il Brighton non ha perso lucidità e ha continuato a dominare la gara. Un rapido sguardo ai numeri del match: 26 tiri della squadra di De Zerbi contro gli 8 del Chelsea (di cui 10 contro 2 nello specchio), 58% di possesso palla, 8 calci d'angolo contro 2. Di fronte al pubblico di Stamford Bridge.

Una vittoria meritata, insomma, che per il Brighton significa settimo posto in classifica a 4 punti di distanza dal Tottenham quinto - zona Europa League - con due partite giocate in meno. Una stagione da favola per la squadra dell'East Sussex allenata dal tecnico italiano, che nelle ultime otto gare ha perso soltanto proprio contro la squadra di Stellini.

Continua l'incubo invece per il Chelsea, che dopo aver perso contro il Real in Champions incappa nel quarto ko nelle ultime cinque gare, sprofondando all'undicesimo posto in Premier League. La cura Lampard, almeno per ora, non sembra portare i suoi frutti: per l'ex centrocampista dei 'Blues' 3 sconfitte in 3 partite.