Champions, diffidati Juventus: Cuadrado rischia di saltare i quarti

Sono due i diffidati della Juventus in Champions League: tra questi anche Cuadrado, a rischio squalifica per gli eventuali quarti di finale.

Mancano sempre meno ore al calcio d'inizio di Juventus-Porto: bianconeri chiamati a vincere per cancellare l'1-2 dell'andata in terra portoghese, dove il goal di Chiesa ha rimesso in carreggiata la squadra di Pirlo in ottica qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Eventuale andata dei quarti a cui rischia di non prendere parte Juan Cuadrado: il colombiano, infatti, è uno dei due giocatori diffidati della 'Vecchia Signora', destinato ad essere impiegato dal primo minuto martedì sera all'Allianz Stadium.

L'altro diffidato è Rodrigo Bentancur che, però, a differenza del suo compagno non corre il rischio di essere squalificato: essendo positivo al Covid-19, non potrà essere in campo a Torino per causa di forza maggiore.

Nell'undici che sfiderà il Porto non ci sarà sicuramente lo squalificato Danilo, unico assente al netto dell'infortunato Dybala. Ottimismo, invece, per la presenza di Chiellini e De Ligt.