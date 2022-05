Cassano jr sulle orme di papà Antonio: goal e spettacolo con l'Under 11 dell'Entella

Sono passati cinque anni dal ritiro di Antonio Cassano dalla scena agonistica: dopo il ritorno alla Sampdoria, 'Fantantonio' ha detto basta col calcio giocato, rinunciando anche all'ipotesi Verona con cui aveva firmato un contratto risolto dopo pochi giorni di ritiro estivo.

Non è utopico pensare che, nei prossimi anni, potrebbe esserci un altro Cassano a illuminare le platee italiane e, chissà, anche quelle internazionali: stiamo parlando di Christopher, classe 2011 figlio dell'ex Real Madrid e di sua moglie Carolina Marcialis.

11 anni compiuti lo scorso 14 aprile, Christopher Cassano è cresciuto a pane e pallone, passione tramandatagli ovviamente dal papà, senza dubbio orgoglioso di ciò che sta combinando tra le fila dell'Under 11 della Virtus Entella.

Tante reti e prestazioni che denotano una certa familiarità col pallone ai piedi: come quella andata in scena domenica mattina nel match contro i pari età della Sampdoria, squadra molto cara a papà Antonio.

Christopher #Cassano trascina gli Under 11 biancocelesti con gol e giocate da lasciare a bocca aperta.



Questa mattina una tripletta contro la @sampdoria, una squadra speciale per papà Antonio. Corsi e ricorsi, destini che si incrociano, è anche questa la magia del calcio. pic.twitter.com/MeGHq6426f — Virtus Entella (@V_Entella) May 1, 2022

Christopher ha letteralmente dato spettacolo in campo, realizzando una tripletta utile per aiutare i suoi compagni a guadagnarsi una vittoria importante in una sfida molto sentita.

Se queste sono le premesse, c'è da scommettere che tra qualche anno la dinastia calcistica dei Cassano avrà un nuovo esponente da applaudire.