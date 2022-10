Caso replica il vecchio goal di Bale: fuga sulla fascia uscendo dal campo

Rete da urlo di Caso nel 2-0 del Frosinone sulla SPAL: azione partita dalla propria metà campo, superati tre giocatori prima di battere Alfonso.

Tre vittorie nelle ultime cinque gare, vetta e secondo posto - entrambi utili ad ottenere la promozione diretta in Serie A - a sole tre lunghezze. Il Frosinone di Fabio Grosso vola, rimanendo nella scia di Bari e Reggina grazie al successo contro la SPAL, in cui ha brillato Giuseppe Caso.

E' stato il 23enne del Frosinone, infatti, a sbloccare il risultato nel pomeriggio dello Stirpe, con un goal da applausi: contropiede micidiale dei padroni di casa, in cui Caso è partito dalla propria metà campo per superare diversi avversari e battere Alfonso, in seguito k.o e sostituito da Ngagne.

Al 46', a inizio secondo tempo, Caso ha superato in dribbling Fiordaliso, dunque ha messo in mostra uno scatto olimpionico sulla corsia mancina: fuori dal campo, con il pallone lanciato in avanti, ha scavalcato anche Valzania, per poi raggiungere l'area, accentrarsi, aggirare anche Dalle Mura e battere Alfonso con il destro.

Una rete tra le migliori viste fin qui, già candidata ad essere tra le più belle dell'anno. Una corsa sulla fascia destra che ha ricordato a molti una simile rete realizzata da Gareth Bale durante i primi tempi del Real Madrid e in particolare nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona del 2014.

Classe 1998, Caso è appena arrivato al Frosinone, club con cui ha messo a segno due reti. Cresciuto nella Fiorentina, è stato ceduto dal Genoa: in rossoblù ha giocato due gare in Serie A, ma fin qui ha soprattutto militato tra C e B.

Il 2022/2023 può essere la svolta, viste le qualità indubbie. In un Frosinone che punta ancora una volta al ritorno nella massima serie, il numero dieci si candida ad essere il suo trascinatore da qui alla prossima primavera.