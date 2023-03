Casemiro, secondo rosso diretto in un mese: scoppia in lacrime

Squalificato per somma di gialli, ritorno in campo e rosso diretto. 7-0 contro il Manchester United ed altra espulsione: periodo durissimo.

Se Marcus Rashford è il trascinatore del Manchester United 2022/2023 in termini realizzativi, Casemiro è l'idolo dei tifosi per quanto riguarda tenacia, forza fisica e dedizione alla maglia dei Red Devils nella sua prima stagione di Premier League dopo l'addio al Real Madrid.

Subito inserito nel mondo del Manchester United e nell'amore per i colori rossi dello storico club, Casemiro è riuscito a fungere da perno imprescindibile di Ten Hag tra difesa e centrocampo soprattutto nella prima parte di stagione. Nella seconda, invece, l'ex Real Madrid è al centro di un periodo in cui la continuità manca per le troppe squalifiche.

Dopo aver saltato il big match contro l'Arsenal causa diffida, Casemiro è stato fermato tre partite per espulsione diretta subito dopo il ritorno in campo: rosso contro il Crystal Palace e nuovo stop.

Nuovamente in campo per l'epocale disfatta del Manchester United contro il Liverpool, Casemiro ha vissuto come i compagni un k.o storicamente negativo. La sfida di Premier contro il Southampton - comunque arrivata dopo il rilancio in Europa League - doveva essere il riscatto di tanti, compreso il brasiliano.

La sua gara, però, è durata solamente 34 minuti: altro rosso diretto per Casemiro, intervenuto duramente in scivolata su Alcaraz. Check VAR e altri turni di stop per il centrocampista del Manchester United, scoppiato in lacrime dopo la decisione del direttore di gara.

Al secondo rosso diretto nel giro di un mese, Casemiro potrà essere a disposizione di Ten Hag e del Manchester United solamente dopo la sosta, ad aprile.

Come noto, infatti, in Premier l'espulsione diretta vale tre turni di squalifica al primo giro, ben quattro al secondo: dal 18 gennaio al 15 aprile - data in cui tornerà in campo - solamente una manciata di partite per un giocatore entrato nel vortice delle squalifiche dopo averle mancate per tutto il resto dell'annata.