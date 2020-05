Capello su Ronaldo: "Quello che mi ha creato più problemi"

Fabio Capello ricorda Ronaldo al Real Madrid: "Organizzava sempre feste, quando è andato via abbiamo ricominciato a vincere".

Tra i più grandi talenti della storia di questo sport c'è sicuramente Ronaldo il Fenomeno, per molti addirittura il più forte mai visto in campo. Ma il brasiliano è rimasto impresso nella mente di Fabio Capello anche per alcuni comportamenti extra campo poco professionali ai tempi del .

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex allenatore dei Blancos ha pensato ai tanti campioni che ha allenato nella sua gloriosa carriera:

"Quando mi chiedono di fare la formazione o di dire i giocatori più importanti che ho allenato dico che devo farne tre di formazioni. E' come quando mi chiedono qual è il più bravo, ne ho allenati talmente tanti che meriterebbero tutti di essere nel podio, poi ci sono quelli che nella squadra fanno qualcosa di più, perchè sono importanti nello spogliatoio o perchè hanno grande talento".

Capello racconta un curioso aneddoto riguardante proprio Ronaldo, che già durante la sua avventura a Madrid era solito organizzare spesso delle feste:

"Ti faccio un esempio: il più grande talento che ho allenato è stato Ronaldo il 'Gordo', tanto per capirci, che è stato quello che mi ha fatto più danni nella squadra. Era quello che faceva le feste tutti i giorni, tanto che Van Nistelrooy mi disse 'mister ma qui c'è odore di alcol nello spogliatoio'".

Campione in campo, meno al di fuori del rettangolo di gioco: non tutti i ricordi dell'ex allenatore sul Fenomeno sono positivi a livello professionale: