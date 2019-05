Caos Napoli-Cagliari, squalifica e multe per Maran e Giulini

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare il Cagliari e il suo presidente Giulini per le polemiche post Napoli. Per Maran anche un turno di stop.

Sono arrivate multe e squalifiche per il dopo le polemiche scoppiate al termine dell'ultima partita di campionato contro il .

Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il tecnico rossoblù Maran con una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro per le sue veementi proteste contro l'arbitro Chiffi.

Multa di 7.000 e diffida anche per il presidente Giulini, reo di aver contestato la decisione del direttore di gara "con atteggiamento polemico" nei pressi dello spogliatoio dello stesso arbitro.

In virtù di ciò è stata commiata infine una multa di 7.000 al Cagliari "per responsabilità diretta in relazione alla condotta del proprio presidente".