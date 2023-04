Caos Getafe: squadra affidata al direttore sportivo!

La squadra è a serio rischio retrocessione e dopo l'esonero di Quique Sanchez Flores non ha trovato un sostituto: si è dovuta affidare a Ruben Reyes.

Il Getafe sta vivendo una stagione molto difficile in Liga. Una delle 4 squadre di Madrid nel campionato maggiore spagnolo(le altre sono il Real, l'Atletico e il Rayo Vallecano) è a serio rischio retrocessione e sta per entrare in una fase caldissima del campionato.

Gli scarsi risultati in campo hanno portato la società a decidere di esonerare Quique Sanchez Flores, un allenatore che nonostante la grande esperienza non è riuscito a guidare il Getafe in acque tranquille.

La ricerca di un sostituto però è stata molto più difficile del previsto: la squadra madrilena ha provato infatti a richiamare José Bordalas, l'allenatore che era già stato sulla panchina del Getafe dal 2016 al 2021, guidando il club anche gli ottavi di finale di Europa League nel 2020, anno in cui vennero eliminati dall'Inter.

Bordalas ha però rifiutato l'offerta, lasciando il Getafe con un'unica soluzione: affidare il club al direttore sportivo Ruben Reyes.

Questo fine settimana arriverà uno scontro diretto importantissimo con l'Espanyol, invischiato anch'esso nella lotta per non retrocedere. In panchina però ci sarà il ds, che non ha mai allenato in Liga.

Insomma, se la salvezza era un'impresa, riuscire a centrarla ora, guidati dal ds, potrebbe essere molto più difficile, ma chissà, il calcio riserva spesso grandi sorprese.