Il Canada vola a Qatar 2022: si qualifica ai Mondiali per la seconda volta nella storia

Serviva un solo punto al Canada per staccare il pass per Qatar 2022 ma contro la Giamaica, in un match valido per la tredicesima giornata della terza fase del Centro-Nord America, si è spinto anche oltre imponendosi per 4-0 dal sapore storico.

Tutto facile al ‘BMO Field' di Toronto, dove la gara si è messa fin da subito sui binari giusti. A sbloccarla al 13’ ci ha pensato infatti il solito Larin che, sfruttando un passaggio filtrante di Eustaquio, è stato freddo nel battere Blake dall’interno dell’area di rigore.

Al 44’ il goal che di fatto ha consentito al Canada di chiudere la pratica qualificazione: Buchanan, lasciato colpevolmente troppo solo nell’area piccola, ha tutto il tempo per sistemarsi il pallone e insaccare di destro il pallone che è valso il 2-0.

A pochi minuti dal termine, all’83’, a calare poi il tris è stato Junior Hoilett con un tocco di destro su assist proprio di Buchanan, mentre a fissare il risultato sul definitivo 4-0 è stata una goffa autorete di Mariappa.

Per la Nazionale con la foglia d'acero sul petto, si tratta di uno dei momenti più importanti della sua storia. Quella ottenuta è solo la seconda qualificazione ad un Campionato del Mondo dopo quella del 1986, quando venne eliminata già alla fase a gironi dopo aver perso tutte e tre le partite disputate contro Francia, Ungheria e Unione Sovietica.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Canada, che tra l’altro nel 2026 prenderà parte ai Mondiali in quanto organizzatore al pari di Stati Uniti e Messico, era reduce dal ko contro Costa Rica nell’ultima uscita, ma si era presentato comunque alla sfida con la Giamaica da primo in classifica in virtù delle sette vittorie, quattro pareggi ed un’unica sconfitta totalizzate nelle prime dodici gare della terza fase di qualificazione.

A trascinare la Nazionale di John Herdman sono stati la stella del Bayern, Alphonso Davies, ma anche le reti dei due attaccanti Jonathan David e Cyle Larin.