Il piano salva campionato: ripartire a maggio e chiudere a fine giugno

Il campionato di Serie A va concluso: l’obiettivo è giocare da maggio a fine giugno per emettere tutti i verdetti. I playoff restano sullo sfondo.

L’emergenza Coronavirus ha costretto il calcio italiano a fermarsi, ma non c’è nessuna intenzione di arrendersi. C’è una stagione ancora in corso che deve ancora regalare i suoi verdetti e la volontà di tutti è quella di portarla a termine.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un traguardo minimo al quale in questo momento ci si deve aggrappare: l’assegnazione dello Scudetto.

L’obiettivo è quello di riuscire con i giusti incastri e con un enorme sforzo organizzativo a riuscire ad assegnare il titolo e a non rassegnarsi ad una classifica congelata. Tra le soluzioni proposte alla Lega c’è anche quella dei playoff e dei playout, un’opzione interessane e da non scartare, ma che in questo momento viene vista solo come una ‘extrema ratio’ nel caso in cui non si dovessero riuscire a recuperare tutte le partite.

Altre squadre

Una soluzione di questo tipo richiederebbe uno studio della formula approfondito, visto che c’è chi punterebbe ad un playoff Scudetto allargato a più squadre possibili, chi ne vorrebbe uno anche per le qualificazioni alla Champions e all’ e discorsi analoghi si farebbero anche per i playout.

L’ipotesi più concreta è quella di andare avanti riprendendo il cammino da dove si è interrotto, ma per farlo servirebbero diverse condizioni importanti, prima tra tutte il rinvio dell’Europeo. Nel caso in cui i vertici del calcio europeo giungano a questo tipo di soluzione, ci sarebbe il tempo per concentrare l’ultimo spezzone di campionato in meno di due mesi.

Si tratterebbe di un forcing ovviamente, ma si è già iniziato a ragionare sulle prime date. Il torneo ripartirebbe sabato 2 maggio, per chiudersi il 28 giugno. Giocando tre turni infrasettimanali si riuscirebbe ad arrivare alla naturale conclusione del campionato e ci sarebbe spazio anche per ed Europa League, che potrebbero magari chiudersi con sfide secche in campo neutro.

In questo arco di tempo non ci sarebbe invece la possibilità di portare a termine la Coppa , che verrebbe spostata all’inizio della prossima stagione.

Le possibili soluzioni quindi ci sono, ma la volontà di tutti è quella di aspettare le decisioni della UEFA. Al momento, lo spostamento dell’Europeo viene vista come l’unica condizione per riuscire a portare a termine ciò che già si è iniziato.