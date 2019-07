Calciomercato Roma, Schick interessa al Borussia Dortmund

Sondaggio del Borussia Dortmund per Patrik Schick: i gialloneri vorrebbero prelevarlo in prestito dalla Roma. Concorrenza francese.

Definiti gli acquisti di Leonardo Spinazzola e Amadou Diawara, la inizia finalmente a prendere confidenza con il calciomercato dopo aver pensato esclusivamente alle cessioni, peraltro non ancora terminate (Dzeko l'esempio più lampante).

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Se il bosniaco è sul piede di partenza, un discorso diverso è da fare per Patrik Schick, non considerato tra i cedibili ma sacrificabile se dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore.

L'articolo prosegue qui sotto

Detto del pressing del Marsiglia, un altro club europeo ha sondato l'ex : il , deciso a chiudere l'operazione con la formula del prestito secondo quanto riportato da 'Kicker'.

Modalità non preferita dalla Roma, che al massimo cederebbe l'attaccante a titolo definitivo a una cifra abbastanza alta (basti pensare ai 42 milioni spesi nel 2017 per strapparlo alla Sampdoria). Per i tedeschi la concorrenza maggiore arriva, appunto, dalla : oltre a quello dell'OM è da registrare l'interesse del .

che potrebbe avere un alleato in Pavel Paska, agente di Schick che in passato portò nella Ruhr campioni del calibro di Tomas Rosicky e Jan Koller.