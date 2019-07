Calciomercato Juventus: Luca Pellegrini ufficiale, Spinazzola alla Roma

Lo scambio diventa realtà. Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della , percorso inverso lo compie Leonardo Spinazzola che invece approda alla . L'annuncio è apparso nella notte sul sito internet del club bianconero.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.S. Roma S.p.A. i seguenti accordi: - acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini a fronte di un corrispettivo di € 22 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2023; - cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di € 29,5 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 26,6 milioni".