Calciomercato Roma, Schick richiesto in prestito dal Marsiglia

Patrik Schick è tra i più in voga sul mercato: il Marsiglia di André Villas-Boas lo vuole in prestito, la Roma non sembra intenzionata a cederlo.

Due stagioni in cui non ha mai dimostrato il suo reale valore, fatta eccezione per alcune partite che lo hanno visto grande protagonista: l'investimento di 42 milioni di euro fatto dalla per Patrik Schick nell'estate 2017 si è rivelato, fino a questo momento, piuttosto infelice.

Chiuso da Edin Dzeko al centro dell'attacco, il ceco ha raccolto trentadue presenze stagionali segnando appena cinque reti, tre delle quali in campionato e due in Coppa (nessuna nel palcoscenico della ).

Numeri che rappresentano degli ottimi motivi per pensare a una cessione che gli consenta di ritrovare lo smalto dei tempi della : secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il lo ha chiesto con la formula del prestito.

Per ora la Roma ha risposto freddamente, lasciando intuire di non essere disposta a privarsi di un elemento ritenuto comunque importante sia per duttilità e potenziale tecnico che per la spesa ingente effettuata per averlo a disposizione e accontentare l'allora tecnico Eusebio Di Francesco.

Qualora dovesse rimanere nella capitale, Schick avrebbe l'ennesima occasione per rilanciarsi ad alti livelli, senza la pressione della concorrenza interna di Dzeko che dovrebbe trasferirsi all' come si evince dalle ultime notizie.