Calciomercato PSG, Rabiot pazza idea del Betis

Il Betis conferma le proprie ambizioni tentando l'assalto ad Adrien Rabiot, in scadenza di contratto e separato in casa al PSG.

Clamorosa pista per Adrien Rabiot. L'intrigo di mercato conduce in , ma non a o bensì ad un Betis intenzionato ad alzare l'asticella.

Ecco perchè, come spiega 'Diario de Sevilla', la società andalusa sta tentando di piazzare il colpo a sorpresa: bonus al momento della firma e il 50% della cifra incassata in caso di futura rivendita da destinare al calciatore, queste le carte con cui il Betis prova a sbaragliare una concorrenza 'a 5 stelle' e convincere Rabiot.

Leggendo la lista delle pretendenti (vedi , ed appunto Barça) i biancoverdi appaiono nettamente sfavoriti nella corsa al centrocampista, in scadenza a giugno e da mesi separato in casa al .

Ma la speranza è l'ultima a morire e così, il Betis, mette sul tavolo le proprie fiches coltivando la pazza idea Rabiot: staremo a vedere.