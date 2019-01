Calciomercato Palermo, Sharp per l'attacco di Stellone

La nuova proprietà inglese del Palermo punta a rinforzare la squadra con giocatori in patria: Billy Sharp è il nuovo profilo per il reparto avanzato.

È da poco iniziata una nuova era per il Palermo: Maurizio Zamparini ha infatti ceduto il timone del club alla società inglese Sport Capital Investments Ltd, capitanata da Clive Richardson, divenuto nuovo presidente.

Guarda tutta la Serie B in esclusiva su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

Questa svolta britannica potrebbe avere i suoi effetti già sul calciomercato: il primo posto in Serie B non preclude dei rinforzi per migliorare una squadra già forte, in grado di dire la propria anche dopo un'eventuale promozione in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo il 'Corriere dello Sport', i rosanero sarebbero intenzionati a puntare su Billy Sharp, attaccante dello Sheffield United in Championship, che compirà 33 anni il prossimo 5 febbraio.

Autore di ben 16 reti in stagione e quasi 200 in carriera, Sharp è soprannominato 'The fox in the box' ('La volpe nell'area di rigore') per il suo notevole fiuto del goal che ne ha caratterizzato grossa parte della carriera.

Un'operazione che ricorderebbe molto quella avvenuta nel 2013 per portare, proprio a Palermo, Kyle Lafferty: il nordirlandese segnò 12 reti in quell'annata che valse il ritorno in Serie A, prima del ritorno al Sion da cui arrivò in prestito. Che questo sia di buon auspicio per i rosanero?