Calciomercato Milan, Tiago Djaló per la Primavera: è ufficiale

Dopo Abanda, il Milan piazza un altro importante colpo per la Primavera: ecco il difensore portoghese Tiago Djaló.

Non solo la prima squadra. Da quando Gazidis è entrato nella società, il Milan sembra aver dato un'accelerata netta alla considerazione dei giovani talenti. Non solo con giocatori comunque giovani come Paquetà e Piatek, ma anche nel rafforzamento della Primavera.

Vi abbiamo raccontato tre giorni fa dell'acquisto di Leory Abanda, a cui oggi fa seguito quello di Tiago Djaló, difensore centrale classe 2000 in arrivo dallo Sporting. Il suo cartellino è stato depositato ufficialmente in Lega.

18enne promettente, andrà a completare l'organico della formazione di Federico Giunti in Primavera, sperando di farsi promuovere magari già dalla prossima stagione in quella di Gattuso.

Di lui si dice un gran bene. Ha giocato in tutte giovanili della Nazionale portoghese e adesso è entrato nella categoria Under 19. Il suo futuro, da oggi, è in Italia.