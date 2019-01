Calciomercato Milan, ufficiale l'acquisto del giovane Leroy Abanda

Il Milan ha ufficialmente acquistato dal Monaco il giovane Leroy Abanda Mfomo, difensore classe 2000. Arriva a titolo definitivo.

Come si evince dal sito ufficiale della Lega di Serie A, il Milan ha depositato ufficialmente il contratto di Leroy Abanda Mfomo, giovane difensore proveniente dal Monaco, che sposa il Diavolo a titolo definitivo. Sarà un acquisto, almeno inizialmente, per la Primavera.

Si tratta di un terzino sinistro molto promettente che il Milan aveva già bloccato da diversi giorni. Adesso arriva pure l'ufficialità, con il giocatore già a Milano in questo momento.

Abanda si è messo in mostra in Youth League in questa stagione, totalizzando un goal e due assist in cinque partite. Non male per un terzino, che adesso avrà tutto il tempo per ambientarsi al calcio italiano, nella Primavera guidata da Giunti.

Un colpo in prospettiva per il Milan, che continua a far capire chiaramenti i suoi piani, dopo gli arrivi di altri giovani calciatori come Paquetà e Piatek.