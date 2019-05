Calciomercato Leicester, Robben si avvicina: inglesi favoriti

Dodici anni dopo l'addio a Londra, Arjen Robben può tornare in Premier League. Stavolta più a nord, ovvero a . L'ex cenerentola, capace di vincere il titolo contro ogni pronostico, sembra essere infatti la destinazione più probabile per il futuro dell'olandese, che lascerà il dopo dieci stagioni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel corso del decennio al Bayern, Robben ha vinto tutto, decidendo ache la conquistata ai danni del . Ha avuto diverse opportunità di andare altrove, ma ha sempre scelto di continuare in fino ai 35 anni. Ora l'addio.

Il Leicester è fortemente interessato a Robben ed è pronto ad offrire all'ala un contratto biennale. Sulle tracce dell'ex ci sono però anche il suo e le sirene della , con la possibilità statunitense vera avversaria per le Foxes, che hanno chiuso il 2018/2019 al nono posto.

Dal 2004 al 2007 Robben ha fatto parte del Chelsea, prima di traferirsi al , dove non è mai riuscito a mettersi in mostra alla pari di altri grandi compagni, e dunque al Bayern, che lo ha portato ad un livello superiore, nonostante i continui infortuni, maxima caratteristica della sua carriera.

Rimane in piedi comunque anche l'ozione ritiro per Robben, tormentato dai problemi fisici:

"Non so se accadrà, non è una decisione facile da prendere. Se decidi di continuare, devi trovare un posto in cui tutto sia perfetto non solo calcisticamente, ma anche per la tua famiglia".