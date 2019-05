Calciomercato Lazio, Welbeck idea a parametro zero

La Lazio ha messo gli occhi su Danny Welbeck, attaccante dell'Arsenal che si svincolerà a partire dal prossimo 1 luglio.

Conquistata la Coppa davanti al proprio pubblico, la ha archiviato la stagione col sorriso: l'annata 2019/2020 vedrà i biancocelesti impegnati in , essendo fallito nuovamente l'assalto alla Champions.

Con molti dubbi sul futuro di Simone Inzaghi (nel mirino della ), Claudio Lotito si appresta a scovare occasioni ghiotte sul mercato per aumentare il livello qualitativo della rosa: una di queste potrebbe essere Danny Welbeck.

Come riportato da 'The Sun', l'attaccante inglese fa gola alla Lazio ma non solo: in è seguito da e , oltre all' che sarebbe disposto a un lauto aumento di stipendio pur di averlo tra le proprie file.

A rendere Welbeck più che appetibile è il suo status: il 1 luglio terminerà ufficialmente l'avventura all' dopo cinque anni e potrà essere tesserato a parametro zero, con la sola spesa dell'ingaggio.

L'unico punto interrogativo sorge dall'infortunio alla caviglia che lo sta tenendo fuori da novembre: appena quattordici le presenze stagionali, con cinque goal e un assist all'attivo.