Calciomercato Juventus, Navas per sostituire lo scontento Perin

Keylor Navas potrebbe arrivare alla Juventus se Mattia Perin dovesse salutare per trovare più spazio. Bianconeri attivi anche su Hamed Traorè.

Con il nuovo allenatore ancora da definire, la si avvicina all'inizio del mercato estivo con più di qualche punto interrogativo da annullare: quello del secondo portiere alle spalle di Szczesny è tra i nodi da sciogliere al più presto.

La situazione di Mattia Perin è chiara: l'ex non ha intenzione di fare un'altra stagione da comprimario, voglioso com'è di ritagliarsi il suo spazio per rientrare nella squadra che disputerà (si spera) gli Europei itineranti del 2020.

Piace molto alla che, a sua volta, vuole blindare la porta dopo il flop Robin Olsen, sostituito ottimamente in questo finale da Antonio Mirante che però non è riuscito a riportare i giallorossi in .

Secondo 'Tuttosport', a prendere il posto di Perin potrebbe essere Keylor Navas, usato più che sicuro del dove ha collezionato 21 presenze stagionali: bottino aumentato grazie a Zinedine Zidane che, dal suo arrivo, gli ha concesso più spazio di quanto avessero fatto in precedenza Julen Lopetegui e Santiago Solari.

Il bel rapporto tra Fabio Paratici e Jorge Mendes potrebbe fare la differenza per portare a l'estremo difensore costaricense, protagonista nelle tre Champions League di fila vinte dai 'Blancos' tra il 2015 e il 2018.

Il ds bianconero non perde d'occhio nemmeno potenziali campioni come Hamed Traorè, gioiellino classe 2000 dell' : a segno nell'ultima drammatica giornata a San Siro contro l' , non ha centrato la salvezza con il club toscano ma le grandi doti tecniche sono state mostrate ampiamente.

Saltato per questioni burocratiche il trasferimento alla , Traorè potrebbe arrivare alla Juventus che lo cederebbe con la formula del prestito all' , destinazione appetibile per ogni giovane che voglia aumentare il livello delle proprie prestazioni.