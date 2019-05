Calciomercato Juventus, Dybala e Alex Sandro per arrivare a Pogba

La Juventus ha una doppia carta da giocare per concretizzare il ritorno di Paul Pogba: Paulo Dybala e Alex Sandro piacciono al Manchester United.

Un'altra gara e poi il campionato della sarà ufficialmente finito: contro la l'ultimo atto di una stagione che avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni, in particolare in Europa, chiusa comunque con la conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo.

L'addio di Massimiliano Allegri è già stato ufficializzato: da definire chi sarà il nuovo tecnico con Maurizio Sarri, almeno per ora, in vantaggio sugli altri pretendenti ma atteso dalla finale di in programma mercoledì sera con il suo (forse ancora per poco) .

Una volta scelto l'allenatore, per la Juventus inizieranno seriamente le manovre di mercato per cercare di rafforzare la rosa: uno dei grandi nomi sulla lista di Fabio Paratici è quello di Paul Pogba.

Il francese (seguito anche dal del connazionale Zinedine Zidane) ha chiuso con 16 reti in 47 presenze, bottino ottimo a cui va però sommato un rendimento altalenante, soprattutto nella prima parte con José Mourinho sulla panchina del , con cui il rapporto è stato pessimo.

Man Utd news: Juventus to offer Dybala AND Sandro in shock swap deal for Pogba - EXCLUSIVE | @neilfissler https://t.co/93PGsaJcsd — Express Sport (@DExpress_Sport) May 25, 2019

Secondo quanto riportato da 'Daily Express', i bianconeri potrebbero fare la voce grossa inserendo nell'eventuale operazione i cartellini di Alex Sandro e Paulo Dybala, profili più che graditi ai 'Red Devils'.

L'argentino è considerato un ottimo sostituto di Romelu Lukaku, dato per partente e obiettivo dell' per espressa richiesta di Antonio Conte, che a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico nerazzurro.

Dybala destò un'impressione favorevole nello scontro di della fase a gironi, vinto dalla Juventus a 'Old Trafford' proprio grazie a un suo goal nel primo tempo. La classica scintilla in grado di far scoppiare l'attrazione fatale.