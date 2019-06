Calciomercato Inter, Sanchez ha un'altra pretendente: c'è l'Atletico Madrid

Non solo l'Inter nel futuro dell'attaccante cileno: per il dopo Griezmann ci sta pensando anche l'Atletico di Simeone.

E' il giocatore più pagato di Premier League e probabilmente anche il più deludente. Almeno dopo aver lasciato l' per firmare con il . Da un po' di tempo Alexis Sanchez sta vivendo un momento difficile e a meno di sorprese lascerà l' per rinascere. Non solo l' su di lui, ma anche l'.

Secondo l'informato sito cileno Redgol, infatti, Sanchez è finito nel mirino di Simeone, che ha avuto il Nino Maravilla alle sue dipendenze a inizio carriera, quando allenava il River Plate. Ovvero prima che l'attaccante finisse all' e cominciasse a mostrare doti da grandissimo campione.

Visto l'addio di Griezmann, l'Atletico cerca un giocatore di rilievo che possa essere subito pronto per il grande palcoscenico spagnolo ed europeo: Sanchez corrisponderebbe al profilo perfetto, anche se per ora i Colchoneros non sembrano convinti del tutto, sopratutto considerando uno stipendio monstre con cui fare i conti.

Sanchez potrebbe però decidere di tagliarsi lo stipendio per poter continuare a giocare in Champions e ad alti livelli, visto e considerando che sulla carta nessuno in Europa sembra disposto a voler pagare 28 milioni di euro annui per l'ex attaccante del .

Appena due i goal segnati da Alexis Sanchez in questa stagione appena conclusa, di cui solo uno in Premier League. E' noto l'interesse dell'Inter, ma anche i nerazzurri potrebbero offrire al massimo un terzo di quanto attualmente percepito al Manchester United.

Manchester United che lascerà partire Sanchez, disposto a pagare una parte del suo stipendio e sperare che il giocatore rinunci a grossa parte dello stesso. Così da poter lasciare le porte aperte all'Inter, all'Atletico Madrid e ad eventuali nuove pretendenti.