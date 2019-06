Calciomercato Inter, Nainggolan di troppo? Vuole tornare alla Roma

Radja Nainggolan non fa parte del progetto Conte e può lasciare l'Inter: il belga gradisce un ritorno alla Roma, ma servono almeno 29 milioni.

Marotta è al lavoro per portare all' giocatori importanti per allestire una rosa competitiva al servizio del nuovo allenatore Antonio Conte, ma in uscita oltre a Mauro Icardi per i nerazzurri potrebbe esserci il pezzo grosso del calciomercato estivo 2018, Radja Nainggolan.

Fortemente voluto da Luciano Spalletti, che ha interrotto anticipatamente il suo rapporto con il club milanese al termine della scorsa stagione, il destino del Ninja in nerazzurro potrebbe seguire quello del suo mentore. Il belga infatti, secondo quanto scrive 'Il Corriere della Sera', non rientra nei piani del nuovo tecnico, che 'non lo vede' nel suo 3-5-2, e potrebbe pertanto essere inserito fra i cedibili sul calciomercato.

Arrivato in nerazzurro nell'estate 2018 per l'importante cifra di 38 milioni di euro più le cessioni dei cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon, e protagonista di una stagione fra alti e bassi, il rischio concreto è che nel suo caso possa realizzarsi una minusvalenza. L'Inter ha necessità di ricavare almeno 29 milioni dalla sua cessione perché la possibilità venga scongiurata.

L'unica pista al momento percorribile sembra essere quella di un ritorno alla , piazza gradita dal Ninja, ma questo significherebbe per i giallorossi dover sborsare una cifra importante per riportarlo alla base dopo una sola stagione.