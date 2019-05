Calciomercato Inter, Moses per Conte: pupillo ai tempi del Chelsea

Antonio Conte prepara la sua futura Inter: Victor Moses è un pupillo e i nerazzurri potrebbero a breve lanciare l'assalto per accontentarlo.

Prosegue il lavoro sottotraccia degli uomini di mercato dell' per regalare ad Antonio Conte una rosa di primo livello: il salentino prenderà la guida della squadra ma vorrà avere a disposizione giocatori fidati, ancor meglio se hanno già avuto modo di giocare con lui in passato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Uno di questi è Victor Moses, esterno destro di proprietà del che a gennaio lo ha prestato al : con l'arrivo di Maurizio Sarri si sono chiuse le porte della titolarità per il nigeriano che ha così optato per il trasferimento altrove.

L'articolo prosegue qui sotto

Musica completamente diversa nella stagione 2016/2017, quella della vittoria della Premier League dei 'Blues': da giocatore di tutta fascia nel 3-4-3 'contiano', Moses totalizzò 40 presenze con 4 reti e 4 assist, numeri non eccezionali ma che rendono comunque l'idea su quanto fosse fondamentale per l'allenatore.

L'Inter pensa a lui come nuovo rinforzo e, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto.

Moses è in prestito in fino al 30 giugno 2020, data di scadenza del contratto col Chelsea: se si giungesse a un accordo, i londinesi dovrebbero interromperlo per cederlo ai nerazzurri che beneficerebbero di uno sconto in virtù della scadenza ravvicinata. Con Conte che sarebbe più che felice di ritrovarlo a Milano.