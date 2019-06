Calciomercato Bologna, Tomiyasu nuovo rinforzo: arriverà per 7 milioni

Il giapponese classe 1998 Takehiro Tomiyasu sarà un nuovo rinforzo per la difesa del Bologna: i felsinei pagheranno 7 milioni al Sint-Truiden.

La riconferma di Sinisa Mihajlovic e il riscatto di Orsolini sono le due certezze da cui il riparte, ma non mancheranno le novità per i rossoblù, soprattutto in difesa. Oltre a Mattia Bani e Stefano Denswil, in arrivo c'è anche il giapponese Takehiro Tomiyasu.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il difensore giapponese classe 1998 arriverà dalla squadra belga del Sint-Truiden, club che lo ha portato in Europa un anno e mezzo fa. I felsinei per aggiudicarsi il 20enne pagheranno 7 milioni di euro.

Arriverà in venerdì, ritardo dovuto al 'viaggio' in dove ha disputato la Copa America con il suo , terminata con l'eliminazione ai gironi. Nonostante l'età, Tomiyasu ha già collezionato 15 presenze e un goal con la nazionale nipponica.

Il giapponese era stato 'annunciato' da Walter Sabatini la scorsa settimana, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ex dirigente di e . Parlando di Pulgar andato in goal, ha rivelato l'acquisto ormai pronto del difensore. Che dall'anno prossimo sarà al Dall'Ara.