Bologna ad un passo da Denswil: trattativa in chiusura con il Brugge

Stefano Denswil, difensore centrale olandese del Club Brugge, è molto vicino al Bologna, che sta per chiudere l'affare.

Il sta per regalare a Sinisa Mihajlovic un nuovo difensore, dopo che la società Felsinea ha dovuto 'restituire' al un importante giocatore come Lyanco.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Bologna è infatti ad un passo dall'acquisto di Stefano Denswil. Difensore centrale del da ormai quattro anni, che in passato è stato una promessa dell' , salvo poi mantenere solo in parte le aspettative.

Il Bologna sta chiudendo la trattativa con il Brugge, con il giocatore che ha il contratto in scadenza tra un anno esatto.

Non è ancora chiara la cifra, ma non si tratterà sicuramente di una somma alta. Sarà un importante rinforzo per Sinisa Mihajlovic, che ha l'intenzione di far crescere ancora il Bologna, dopo l'ottima cavalcata verso la salvezza del girone di ritorno.