Calciomercato Barcellona, Suarez nel mirino dell'Inter Miami: c'è l'offerta

Potrebbe essere in USA il futuro di Luis Suarez. La stella del Barcellona piace all’Inter Miami di David Beckham.

E’ considerato uno dei migliori attaccanti del mondo ma, a 32 anni, potrebbe lasciare il calcio europeo ed un club di straordinario prestigio come il per tentare una nuova esperienza in una realtà certamente meno stressante.

Nelle ultime ore hanno preso vigore le voci che vorrebbero un possibile trasferimento di Luis Suarez negli . Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, David Beckham, uno dei proprietari dell’ Miami CF, avrebbe pensato proprio al bomber uruguaiano per rafforzare la squadra che nella prossima stagione prenderà parte alla .

L’ex campione inglese avrebbe già fatto pervenire a Suarez un’offerta che prevede quattro anni di contratto a cifre estremamente interessanti e l’attaccante blaugrana, dal canto suo, non avrebbe scartato l’ipotesi del trasferimento.

Suarez, che nelle scorse ore si è aggregato all’ con il quale prenderà parte alla prossima Copa America, è approdato al Barcellona nel 2014 e con il club catalano ha vinto quattro campionati, quattro Coppe di , due Supercoppe di Spagna, una , una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.