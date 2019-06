Calciomercato Barcellona, Junior a sinistra: può arrivare per trenta milioni

Il giocatore del Betis ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma potrebbe arrivare per la metà. Il Barcellona cerca un sostituto di Jordi Alba.

Rivoluzione in atto a casa . Dopo l'ennesima campagna europea deludente, infatti, la società blaugrana ha intenzione di lasciare andare diversi giocatori, da Murillo a Boateng, passando per Coutinho. Dopo l'acquisto ufficiale di De Jong, nelle prossime settimane i blaugrana daranno l'assalto a svariati obiettivi, tra cui Junior.

22enne, nato a Santo Domingo ma oramai facente parte delle nazionali giovanili spagnole, Junior è un terzino sinistro in forza al Betis, squadra con la quale si è distinto nella stagione appena conclusa. Attirando su di sè l'interesse di diversi club, con il Barcellona in prima fila.

Blindato da un contratto fino al 2023, Junior ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro in teoria accessibile al Barcellona, desideroso però di spendere il meno possibile per portare in Catalogna il giocatore e renderlo così il vice Jordi Alba, attualmente unico esponente per la fascia sinistra.

Il contratto del giovane spagnolo prevede secondo Sport che Junior possa liberarsi per la metà della clausola rescissoria. Il Barcellona sta seguendo attentamente la situazione, sopratutto dopo che il giocatore ha evidenziato di non aver ancora deciso il suo futuro.

Futuro che secondo molti potrebbe portarlo al , vista la presenza di un padre tifosissimo dei Blancos: Junior ha però da canto suo evidenziato che la fede del genitore non influirà la sua scelta per la prossima stagione, difficilmente ancora di marca Betis.

Junior Firpo è un esterno abile sopratutto in fase offensiva, ma ha stupito anche in quella difensiva: con il Betis tre goal e quattro assist. Dati che fanno gola a chiunque, a sessanta, ma sopratutto a trenta milioni. Anche per lui l'estate 2019 sarà decisamente calda.