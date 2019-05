Calciomercato, Babbel vorrebbe Ribery a Sydney: “Porte aperte per lui”

Il tecnico del Western Sydney Wanderers, Markus Babbel, ‘chiama’ Ribery: “Non possiamo permettercelo, ma qui lui troverebbe la pace assoluta”.

E’ stato per dodici stagioni una delle stelle più importanti del , per lui però adesso è arrivato il momento di guardare oltre e di iniziare una nuova avventura.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

A 36 anni e dopo 9 campionati vinti, ai quali si aggiungono (tra le moltissime altre cose) anche una , una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club, Franck Ribery ha visto scadere il contratto che lo legava al club bavarese e, a quanto pare, ha già degli estimatori pronti ad accoglierlo.

Tra essi c’è Markus Babbel che, trasferitosi nel 2018 in per guidare il Western Sydney Wanderers, ha ammesso di sognare l’approdo dell’asso francese nella sua squadra, ma anche che l’operazione difficilmente andrà in porto.

“La verità è che non possiamo permettercelo. Ho parlato a lungo con il nostro presidente e sfortunatamente non può spingersi fino a tanto”.

Babbel comunque spera che Ribery possa essere attratto dalla possibilità di giocare in un campionato certamente meno duro della , nel quale sarebbe la star assoluta.