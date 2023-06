Il Burnley di Kompany è già in ritiro: la Premier League 2023/2024 parte tra due mesi

La squadra neopromossa allenata da Vincent Kompany non vuole aspettare ed è già in campo per preparare il grande ritorno in Premier League.

Hanno giocato l'ultima partita l'8 maggio contro il Cardiff. Neanche un mese dopo, sono già in ritiro con la testa alla prossima stagione. Stiamo parlando del Burnley allenato dall'ex capitano del City Vincent Kompany, squadra che ha stravinto la Championship con 101 punti (in 46 gare). L'allenatore belga, alla prima stagione sulla panchina dei 'Clarets', ha riportato il club nella massima serie inglese con ben sei partite d'anticipo, a inizio aprile, a un solo anno dalla retrocessione. Kompany, discepolo di Guardiola con la reputazione di un manager che non lascia mai niente al caso, è stato l'artefice numero uno della cavalcata con vista Premier ed ora ha voluto mettersi al lavoro con largo anticipo. La Premier League 2022/2023 è finita soltanto poco più di una settimana fa, eppure la squadra del Lancashire è già operativa in vista della ripartenza del prossimo campionato in programma il 12 agosto: tra più di due mesi. Il Burnley di Kompany è già al lavoro nel suo centro sportivo nonostante la stagione in corso non sia ancora terminata, con le inglesi West Ham e Manchester City impegnate nelle finali di Europa e Champions League.

