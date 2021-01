Gazzetta dello Sport - Buffon verso il rinnovo: il record di Ballotta nel mirino

Gianluigi Buffon compirà domani 43 anni. Per lui nessuna voglia di smettere e anzi potrebbe puntare al record gi giocatore più longevo dalla A.

E’ una vigilia speciale quella che sta vivendo Gigi Buffon. Giovedì infatti festeggerà il suo quarantatreesimo compleanno e si avvicinerà all’evento vivendo l’ennesima serata da protagonista della sua straordinaria carriera.

Sarà lui a difendere i pali della Juventus nei quarti di finale contro la , totalizzando quindi la sua presenza numero sette nel corso di questa stagione.

A dispetto delle tante (per un giocatore) primavere, Buffon non solo è ancora straordinariamente integro ma, quando chiamato in causa, riesce ancora a fornire prestazioni di eccellente livello. Anche per questo motivo, non solo il giorno del suo ritiro sembra ben lontano, ma ad attenderlo all’orizzonte c’è un rinnovo contrattuale per un’altra stagione.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Buffon si sente troppo bene per appendere i guanti al chiodo in questo momento e inoltre è ancora un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio della .

Arrivato alle Juventus nel 2001, il leggendario portiere bianconero si appresta a chiudere la sua diciannovesima stagione in bianconero e nel suo mirino c’è un record importante: potrebbe infatti diventare il giocatore più anziano a giocare una partita di .

Al momento il primato è detenuto da Marco Ballotta che ha giocato un - a 44 anni e 38 giorni. Per superarlo, Buffon (attualmente secondo in graduatoria) avrà bisogno di un’altra stagione, ma per lui il discorso rinnovo potrebbe essere una pura formalità.

E’ infatti legato ad Andrea Agnelli da una profonda amicizia e a fine stagione le parti si aggiorneranno. Ovviamente non ci sarà bisogno di trattare e l’ultima parola spetterà proprio ad un Buffon che, come detto, sembra avere tutte le intenzioni di continuare.