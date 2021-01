Probabili formazioni Juventus-SPAL: ampio turnover per Pirlo

Juventus e SPAL si affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà l’Inter nel prossimo turno.

Reduce dal successo in e dalla vittoria in campionato contro il , la torna a concentrarsi sulla Coppa e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida con la grande rivelazione del torneo, la , che mette in palio un pass per la doppia semifinale contro l’ .

Per l’occasione, Andrea Pirlo si affiderà ad un robusto turnover e disegnerà un 4-4-2 di fatto sperimentale. Tra i pali toccherà a Gigi Buffon, mentre la linea difensiva vedrà Dragusin e Frabotta agire sugli out di destra e sinistra e De Ligt e Demiral comporre la coppia centrale.

A centrocampo ci sarà Fagioli al fianco di Rabiot in mediana, mentre sugli esterni agiranno Bernardeschi e Ramsey. In attacco spazio alla coppia Kulusevski-Morata.

Pasquale Marino risponderà con un 3-5-2 nel quale saranno Spaltro, Vicari e Ranieri a completare il pacchetto difensivo davanti a Berisha.

Dickmann e Seck presidieranno gli esterni, mente in mediana, ai fianchi di Murgia, ci stanno Mora e Sernicola. In attacco fiducia al duo Brignola-Floccari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SPAL

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Spaltro, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari.