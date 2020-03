Buffon in dubbio per Juventus-Milan: fermato dalla lombalgia

Possibile forfait per Gianluigi Buffon in Juventus-Milan: lunedì non si è allenato a causa di un attacco di lombalgia, Szczesny allertato.

Dopo aver riposato in campionato per motivi forzati, e si apprestano a tornare sul rettangolo verde per la sfida di Coppa in programma domani sera a e valida per il ritorno della semifinale.

In attesa di sapere se si giocherà a porte chiuse o aperte con limitazioni, bisogna registrare il possibile forfait di uno dei protagonisti: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nella giornata di ieri Gianluigi Buffon non si è allenato regolarmente a causa di un attacco di lombalgia.

In forte dubbio, quindi, la sua presenza tra i pali della porta bianconera: già allertato Szczesny che potrebbe sostituirlo qualora il problema fisico non venisse risolto nelle prossime ore.

Buffon finora le ha giocate tutte in , rivelandosi decisivo nel match d'andata a San Siro con interventi degni di nota che hanno permesso alla Juventus di strappare un prezioso 1-1 in trasferta.

Sarri dovrebbe riproporre il tridente guidato da Cristiano Ronaldo e completato da Cuadrado e Dybala (favorito su Higuain). Matuidi è pronto a prendere il posto di Rabiot in mediana, Danilo in pole su De Sciglio per agire sull'out di destra difensivo. Al centro della retroguardia potrebbe rivedersi capitan Chiellini. Khedira e Douglas Costa scalpitano per giocare qualche minuto dopo aver superato i rispettivi infortuni.