Brighton-Tottenham 0-1: trionfa Conte, prima sconfitta per De Zerbi

Vince Conte, rimanendo sulla scia del Manchester City, cade De Zerbi. Per gli Spurs un successo dedicato a Gian Piero Ventrone.

Dopo il pari spettacolo contro il Liverpool, alla prima in casa Roberto De Zerbi cade contro il Tottenham di Conte. Il derby italiano va al tecnico degli Spurs, per un successo sul Brighton dedicato a Gian Piero Ventrone, scomparso tristemente alcuni giorni fa.

Un match equilibrato e ben giocato dal Brighton di De Zerbi, che dimostra ancora una volta di poter mettere in crisi chiunque. Nei primi 180 dal suo arrivo in Premier, però, il tecnico italiano ha ottenuto un punto: per il primo successo britannico servirà attendere ancora.

Inutile dirlo, ancora una volta a segnare il goal decisivo ci ha pensato l'uragano Kane: ottava rete in campionato per il bomber del Tottenham, colpo di testa su assist di Son e Sanchez battuto.

Dall'altra parte Lloris decisivo con diverse parate, che hanno dato agli ospiti tre punti essenziali per rimanere sulla scia del Manchester City, di nuovo a -3 in attesa dell'Arsenal.

Brighton ora superato in classifica dal Chelsea ed agganciato da un Newcastle che ha però giocato una gara in meno rispetto agli uomini di De Zerbi, arrivato in panchina dopo il trasferimento di Potter sulla panchina dei Blues di Londra.