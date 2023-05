Il Brighton di De Zerbi crolla: 5-1 casalingo contro l'Everton penultimo

Stop improvviso da parte della squadra di De Zerbi: l'Everton segna subito e rifila cinque reti al Brighton.

La sconfitta più inaspettata della stagione, probabilmente, da parte dei tifosi del Brighton. Del resto, dopo aver vissuto la miglior annata della propria storia, quella che potrebbe portare ad una qualificazione in Europa League o in Conference League, nessuno poteva immaginare di dover commentare una sconfitta interna per 5-1. Contro la penultima in classifica.

Un crollo incredibile da parte della squadra di De Zerbi, k.o in maniera pesantissima nel 35esimo turno di Premier League. Un k.o iniziato con la rete dopo pochi secondi da parte di Doucourè, che ha portato l'Everton in vantaggio e cambiato la mentalità del Brighton.

Sotto nel punteggio immediatamente, il Brighton ha perso la propria mentalità, cercando di attaccare con meno accortezza, lasciando spazi invitanti per un Everton che ora spera di nuovo nella permanenza in Premier.

Non per il tono della vittoria, ma più che altro per i tre punti di platino ottenuti. Soprattutto nella stessa giornata che ha visto il Leicester sconfitto contro il Fulham, in una delle ultime fondamentali gare del torneo 2022/2023.

ULTIME GIORNATE

Nonostante il pesante k.o. il destino europeo è ancora nelle mani del Brighton. Settimo in classifica e dunque in piena corsa per un posto in Conference o in Europa League, la formazione di De Zerbi ha ancora due partite da recuperare rispetto a Tottenham e Liverpool, rispettivamente sesta e quinta in graduatoria.

Il Tottenham ha giocato due gare in più e può contare su soli due punti in più rispetto al Brighton (57 a 55), mentre il Liverpool si trova a 62, ancora in teoria alla portata di MacAllister e compagni.

IL CALENDARIO DEL BRIGHTON

La squadra di De Zerbi è ora nel cammino dell'Arsenal, che sembrava la favorita per vincere la Premier e che ora deve invece inseguire il Manchester City, primo in graduatoria a +1 ma con una gara in meno.

Il 14 maggio sarà una giornata essenziale per il calcio inglese: il Brighton proverà a dimenticare l'Everton e l'altra grossa sconfitta stagionale, guarda caso arrivata nell'andata contro l'Arsenal per 4-2, sempre al Falmer Stadium.

Per l'Arsenal, invece, una vittoria darebbe ultime chances di titolo. Il k.o, però, potrebbe essere quello fatale o quasi, visti i soli sei punti a disposizione al termine della partita contro il Brighton.

In stagione il Brighton ha dimostrato di poter battere chiunque, ma ora dovrà dimenticare l'Everton e una caduta così roboante: dopo l'Arsenal ci saranno infatti altre grandissime del torneo come Manchester City e Newcastle, nonchè la sorpresa Aston Villa. In mezzo un Southampton fanalino di cosa che potrebbe essere presto la prima retrocessa per la prossima Championship.