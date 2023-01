De Zerbi supera Klopp: 3-0 al Liverpool, sei reti rifilate in due gare

Il Brighton supera il Liverpool in classifica: secco 3-0 e altra sconfitta per i Reds, nuovamente deludenti nel campionato 2022/2023.

Il sorpasso è compiuto. Il Brighton di De Zerbi non si ferma, avvicinandosi alle zone nobili della classifica dopo aver battuto e superato in classifica il Liverpool. Un successo ottenuto nella ripresa con la doppietta di March, che vale la terza vittorie nelle ultime quattro partite di Premier League.

Sfida bloccata, apertasi dopo l'errore in impostazione di Van Dijk: palla ai giocatori del Brighton, bella azione sulla sinistra, palla per Mitoma e tocco dentro per March, che ha segnato l'1-0 al 47'. Sei minuti dopo, di nuovo March, stavolta servito da Ferguson centralmente, prima del mancino a battere Alisson.

Due gare di Premier League, zero vittorie per Klopp contro De Zerbi. L'ex Sassuolo aveva esordito nel campionato inglese proprio un girone fa, fermando i Reds sul 3-3. Una stagione complicata per i vice-Campioni d'Europa, qualificati agli ottavi di Champions ma decisamente sotto le aspettative in campionato.

Ben sei sconfitte e appena 28 punti per il Liverpool, mentre il Brighton è ora a 30. Quest'ultimo - che conta il Campione del Mondo MacAllister tra le proprie fila - aveva iniziato benissimo in campionato, sopravvivendo al cambio Potter-De Zerbi, mentre i Reds erano riusciti a riprendersi in autunno prima della sosta, ma ora devono fare i conti nuovamente con due k.o di fila.

Pesante, visto il 3-0 con cui Welbeck ha chiuso la sfida: sei reti in due partite subiti dal Brighton. De Zerbi si trova in zona europa, deciso a puntare il più in alto possibile da qui alla fine della primavera. La squadra gioca bene, diversi interpresti stanno sbocciando in questi mesi. I presupposti per sognare fino a quando sarà possibile ci sono tutti.

Resta da capire piuttosto cosa accadrà con una delle stelle della squadra, Tossard. Il belga è stato come noto messo fuori rosa da De Zerbi e le acque in casa Brighton sono burrascose a tal riguardo. In campo, però, le questioni di spogliatoio rimangono ben distanti. Basti vedere il 3-0 al Liverpool.

-5 dalla Champions League, quarto miglior attacco del campionato, quinta miglior difesa. Numeri che nell'East Sussex, a casa Brighton, non si sono mai visti. Il nono posto della passata annata è stato un successo. Ora si gioca per la leggenda.