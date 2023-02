Altro esonero al Brescia: Davide Possanzini dura solo due partite. Al suo posto, per provare a salvarsi, promosso l'ex capitano Daniele Gastaldello.

La situazione del Brescia è sempre più difficile: penultima in Serie B, con soli 25 punti in altrettante giornate, frutto di sei vittorie, due pareggi e ben dodici sconfitte.

La squadra lombarda occupa il penultimo posto in classifica, del tutto distante dalle ambizioni con vista promozione di inizio anno.

Per questo, il presidente dei bresciani, Massimo Cellino, ha scelto di mandare via Davide Possanzini, che era stato promosso due settimane fa dalla Primavera dopo l'esonero di Pep Clotet.

Come riporta la Gazzetta di Brescia, anche se manca ancora l'ufficialità, il suo sostituto sarà Daniele Gastaldello, attuale allenatore in seconda ed ex capitano delle rondinelle, tra il 2018 e il 2020. Si tratta di un ritorno in panchina per l'allenatore, che nel 2020/2021 ha guidato ad interim del Brescia per due partite dopo l'esonero di Diego Lopez, prima di lasciare il posto a Davide Dionigi.

Il mandato di Possanzini è durato solo per due partite: quelle perse con Modena e Benevento.

Il Brescia non vince dalla partita con la SPAL del 27 novembre. Da lì ha accumulato soltanto due pareggi e ben nove sconfitte in Serie B, a cui si aggiunge l'eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia.